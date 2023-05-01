В России ограничили размер комиссий за переводы по СБП

Центробанк России с 1 мая ввел ограничение на размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой кредитными организациями за переводы физических лиц через Систему быстрых платежей в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщает РИА Новости.

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Размер комиссий зависит от типа оплачиваемых услуг. Например, при оплате жилищно-коммунальных услуг она составит 0,1 процента от суммы перевода, но не более 5 рублей.

Ранее в Центробанке допустили пересмотр лимита для бесплатных переводов в СБП, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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