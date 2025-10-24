В Лондоне установят памятник Бриджит Джонс

Бронзовая статуя Бриджит Джонс из одноименной франшизы будет установлена в центре Лондона. Как сообщает Deadline, об этом заявил сопредседатель выпукскающий киностудии Working Title Эрик Феллнер.

Хью Грант назвал «Бриджит Джонс 4» очень грустным фильмом

По его словам, статуя появится на Лестер-сквер. На открытии, которое запланировано на 17 ноября, будет присутствовать исполнительница роли Бриджит Джонс актриса Рене Зеллвегер.

«Просто невероятно. Одну из наших самых любимых героинь увековечат в бронзе... Такое впервые за всю историю Working Title», - рассказал Феллнер.

Он также добавил, что после этого киностудия намеревается снять пятую часть франшизы.

Ранее в Москве вместо инсталляции Урса Фишера «Большая глина №4» установили скульптуру Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген «Садовая лопатка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: кадр из видео
