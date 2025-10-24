В Лондоне установят памятник Бриджит Джонс
Бронзовая статуя Бриджит Джонс из одноименной франшизы будет установлена в центре Лондона. Как сообщает Deadline, об этом заявил сопредседатель выпукскающий киностудии Working Title Эрик Феллнер.
По его словам, статуя появится на Лестер-сквер. На открытии, которое запланировано на 17 ноября, будет присутствовать исполнительница роли Бриджит Джонс актриса Рене Зеллвегер.
«Просто невероятно. Одну из наших самых любимых героинь увековечат в бронзе... Такое впервые за всю историю Working Title», - рассказал Феллнер.
Он также добавил, что после этого киностудия намеревается снять пятую часть франшизы.
Ранее в Москве вместо инсталляции Урса Фишера «Большая глина №4» установили скульптуру Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген «Садовая лопатка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
