В Лондоне установят памятник Бриджит Джонс

По его словам, статуя появится на Лестер-сквер. На открытии, которое запланировано на 17 ноября, будет присутствовать исполнительница роли Бриджит Джонс актриса Рене Зеллвегер.

«Просто невероятно. Одну из наших самых любимых героинь увековечат в бронзе... Такое впервые за всю историю Working Title», - рассказал Феллнер.

Он также добавил, что после этого киностудия намеревается снять пятую часть франшизы.

