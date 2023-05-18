В России может появиться арабский аналог IKEA

По его словам, компания ведет переговоры с инвесторами. Российские торговые центры выразили заинтересованность в открытии магазинов арабской сети, сказал Шабан.

Он уточнил, что первая торговая точка может появиться в Москве до конца 2023 года.

Шабан отметил, что Home Box рассматривает варианты открытия 20 магазинов в ближайшие годы. Они появятся в крупнейших российских городах.

Шведская компания IKEA в марте продала последние производства в России. Общая сумма сделок составила 15 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

