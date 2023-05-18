В России может появиться арабский аналог IKEA
Продающая аналоги товаров IKEA арабская сеть Home Box может открыть первый магазин в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан.
По его словам, компания ведет переговоры с инвесторами. Российские торговые центры выразили заинтересованность в открытии магазинов арабской сети, сказал Шабан.
Он уточнил, что первая торговая точка может появиться в Москве до конца 2023 года.
Шабан отметил, что Home Box рассматривает варианты открытия 20 магазинов в ближайшие годы. Они появятся в крупнейших российских городах.
Шведская компания IKEA в марте продала последние производства в России. Общая сумма сделок составила 15 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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