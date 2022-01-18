В «Росатоме» объяснили затор судов в Арктике несогласованностью с Минтрансом

Причиной затора судов в акватории Северного морского пути (СМП) в ноябре стало разделение полномочий по контролю между «Росатомом» и Минтрансом. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

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В ноябре прошлого года более 20 кораблей застряли в Арктике. Караван судов отправился по СМП без ледокола и оказался заблокирован во льдах.

«Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ "Администрация Севморпути", которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным», — приводит слова Лихачева РБК.

По словам главы «Росатома», на СМП необходима согласованная работа и понимание, где находится определенное судно, пишет РИА ФАН. В связи с этим «Росатом» предложил вновь обсудить распределение полномочий по морскому пути на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в феврале-марте.

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ТЕГИ:РосатомСеверный морской путьАрктика
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