В «Росатоме» объяснили затор судов в Арктике несогласованностью с Минтрансом
Причиной затора судов в акватории Северного морского пути (СМП) в ноябре стало разделение полномочий по контролю между «Росатомом» и Минтрансом. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.
В ноябре прошлого года более 20 кораблей застряли в Арктике. Караван судов отправился по СМП без ледокола и оказался заблокирован во льдах.
«Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ "Администрация Севморпути", которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным», — приводит слова Лихачева РБК.
По словам главы «Росатома», на СМП необходима согласованная работа и понимание, где находится определенное судно, пишет РИА ФАН. В связи с этим «Росатом» предложил вновь обсудить распределение полномочий по морскому пути на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в феврале-марте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Нарышкин заявил о попытках США дискредитировать организаторов Олимпиады в Пекине
- Врач-иммунолог рассказала, как не заразиться «омикроном» в коллективе
- В «Росатоме» объяснили затор судов в Арктике несогласованностью с Минтрансом
- СМИ: Россияне в 2021 году купили почти 5,4 тысячи домов и квартир в Турции
- Медведев вышел во второй круг Australian Open
- Производители предупредили о росте цен на сладости
- «Он вообще другой»: заболевший «омикроном» врач рассказал о новом штамме
- СМИ: Хакеры из КНДР атаковали МИД России
- Во Франции раскритиковали призывы МИД Украины ужесточить политику в отношении Москвы
- Экс-министр энергетики Украины не исключила воровство российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru