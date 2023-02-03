«Полное насыщение»: Автосервисы опровергли рост цен на шины до 60%
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил НСН, что на рынке хватает импортной продукции, несмотря на санкции, а рост цен не превысил в среднем 15%.
Цены на автомобильные шины увеличились в среднем на 15%, половину рынка занимают иностранные производители, дефицита, несмотря на санкции, нет, заявил в интервью НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Средняя стоимость автомобильных шин в России по итогам 2022 года выросла на 23,5%, говорится в отчете Росстата. При этом рост цен на шины самых популярных иностранных производителей доходил до 61%, пишет Autonews.ru. Казаченко отметил, что в редких случаях рост цен на некоторые позиции доходил до 40%.
«Нет никакого роста цен на 60%, есть рост цен на 40% на импортные покрышки больших диаметров, потому что это производится либо в США, либо в Японии, либо в Корее. Китай на некоторые позиции вообще подешевел по сравнению с прошлым годом. Если общее изменение цен смотреть российских и китайских моделей, то речь идет о 15% роста по сравнению с прошлым годом», - сказал он.
По его словам, санкции и уход автомобильных компаний сказались на объеме поставок шин и цене, но каких-то резких изменений не произошло.
«Доля импортной продукции составляет более 50% на рынке, насыщение полное. Дефицита нет, сейчас еще торгуют шинами 2020 и 2021 года. Санкции повлияли на цены, просто меньше стали поставлять, ушли производители транспорта, которые закупали это на конвейер: было много продаж и цены пониже. Возить их стали меньше для рынка. У нас каждый год краска дорожала на 2-3%, а запчасти на 5-7%, это каждый год было еще до февраля», - объяснил собеседник НСН.
Иностранные производители премиальных шин уходят из России, оставляя этот сегмент пустым, заявила ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с НСН. По ее словам, российские производители не смогут заменить ушедшие компании, так как дотянуть до премиального сегмента не получится, китайские модели также не дотягивают до премиума.
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