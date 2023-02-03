«Полное насыщение»: Автосервисы опровергли рост цен на шины до 60%

Цены на автомобильные шины увеличились в среднем на 15%, половину рынка занимают иностранные производители, дефицита, несмотря на санкции, нет, заявил в интервью НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Средняя стоимость автомобильных шин в России по итогам 2022 года выросла на 23,5%, говорится в отчете Росстата. При этом рост цен на шины самых популярных иностранных производителей доходил до 61%, пишет Autonews.ru. Казаченко отметил, что в редких случаях рост цен на некоторые позиции доходил до 40%.

«Нет никакого роста цен на 60%, есть рост цен на 40% на импортные покрышки больших диаметров, потому что это производится либо в США, либо в Японии, либо в Корее. Китай на некоторые позиции вообще подешевел по сравнению с прошлым годом. Если общее изменение цен смотреть российских и китайских моделей, то речь идет о 15% роста по сравнению с прошлым годом», - сказал он.