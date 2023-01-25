«Дольше и дороже»: Санкции не сделали ремонт лифтов в России невозможным
Обслуживание лифтов иностранного производства стало намного дороже, запчастей приходится ждать дольше, но замену почти всегда можно найти, сказал НСН Алексей Захаров.
Западные производители лифтов продали свой бизнес российским корпорациям, запчасти для ремонта импортных подъемников либо поставляются параллельным импортом, либо закупаются аналоги у Турции и Китая. Об этом НСН заявил вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
Ранее жители екатеринбургской многоэтажки столкнулись с последствиями санкций. По словам представителей управляющей компании, обслуживающей дом, именно ограничения со стороны Запада мешают починить сломавшийся в одном из подъездов лифт. Об этом сообщил портал URA.RU со ссылкой на местных жителей. Захаров заявил, что иностранные корпорации продали свой бизнес российским компаниям, проблем с поставкой запчастей сейчас нет.
«Американская фирма OTIS продала свой завод и активы российскому холдингу S8 Capital. С декабря 2022 года существуют последователи OTIS, российская компания “Метеор лифт”, ее официальная презентация состоится в Москве 2 февраля. Сегодня те фирмы, которые ранее заключили договора на обслуживание с зарубежными производителями лифтов, продолжают выполнять свои обязанности. Потребности в запчастях в случае необходимости обеспечиваются либо параллельным импортом, либо поставкой аналогичных деталей из Китая и Турции. Конечно, обслуживание подъемников зарубежного производства стало намного дороже, дольше приходится ждать поставок, но почти всегда можно найти замену. По крайней мере, это касается массовых серий лифтов, с уникальными подъемниками пока таких трудностей не возникало», — сказал Захаров.
Также собеседник НСН назвал количество иностранных лифтов, работающих в России.
«Согласно экспертным оценкам, сегодня в России трудится всего около 600 тысяч лифтов, из них, по данным комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза, порядка 65-70 тысяч подъемников иностранного производства», — добавил эксперт.
В заключение Захаров рассказал, как в России обстоят дела с производством скоростных лифтов.
«Отечественные производители полностью освоили производство лифтов со скоростью до 2,5 м/с, они рассчитаны на подъем не выше, чем на 30-35 этажей. Есть производители, которые начали отрабатывать (и даже получили сертификаты) производство лифтов со скоростью до 4 м/с, но массового выпуска пока нет, приходится искать замену. Что же касается более высокоскоростных лифтов, пока таких производств тоже нет», — заключил он.
Ранее Захаров заявил, что контроль за эксплуатацией лифтов со стороны государства решит вопросы безопасности, учета, а также позволит привлекать владельцев к ответственности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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