«Дольше и дороже»: Санкции не сделали ремонт лифтов в России невозможным

Ранее жители екатеринбургской многоэтажки столкнулись с последствиями санкций. По словам представителей управляющей компании, обслуживающей дом, именно ограничения со стороны Запада мешают починить сломавшийся в одном из подъездов лифт. Об этом сообщил портал URA.RU со ссылкой на местных жителей. Захаров заявил, что иностранные корпорации продали свой бизнес российским компаниям, проблем с поставкой запчастей сейчас нет.

«Американская фирма OTIS продала свой завод и активы российскому холдингу S8 Capital. С декабря 2022 года существуют последователи OTIS, российская компания “Метеор лифт”, ее официальная презентация состоится в Москве 2 февраля. Сегодня те фирмы, которые ранее заключили договора на обслуживание с зарубежными производителями лифтов, продолжают выполнять свои обязанности. Потребности в запчастях в случае необходимости обеспечиваются либо параллельным импортом, либо поставкой аналогичных деталей из Китая и Турции. Конечно, обслуживание подъемников зарубежного производства стало намного дороже, дольше приходится ждать поставок, но почти всегда можно найти замену. По крайней мере, это касается массовых серий лифтов, с уникальными подъемниками пока таких трудностей не возникало», — сказал Захаров.

Также собеседник НСН назвал количество иностранных лифтов, работающих в России.

«Согласно экспертным оценкам, сегодня в России трудится всего около 600 тысяч лифтов, из них, по данным комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза, порядка 65-70 тысяч подъемников иностранного производства», — добавил эксперт.

В заключение Захаров рассказал, как в России обстоят дела с производством скоростных лифтов.

«Отечественные производители полностью освоили производство лифтов со скоростью до 2,5 м/с, они рассчитаны на подъем не выше, чем на 30-35 этажей. Есть производители, которые начали отрабатывать (и даже получили сертификаты) производство лифтов со скоростью до 4 м/с, но массового выпуска пока нет, приходится искать замену. Что же касается более высокоскоростных лифтов, пока таких производств тоже нет», — заключил он.

Ранее Захаров заявил, что контроль за эксплуатацией лифтов со стороны государства решит вопросы безопасности, учета, а также позволит привлекать владельцев к ответственности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

