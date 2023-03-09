«Гарантия под вопросом»: Что ждет россиян при покупке «серых» смартфонов

Ранее «Известия» сообщили, что ввоз в Россию «серых» смартфонов практически прекратился, а мелкие партии таких телефонов задерживаются на таможне. Побыванец объяснил, чем отличаются серые смартфоны от тех гаджетов, которые были ввезены по параллельному импорту.

“Серые” смартфоны, скорее всего, были ввезены в Россию без уплаты таможенных пошлин. При параллельном же импорте речь идет о том, что продавец добросовестно ввез товар и оплатил пошлину», — сказал Побыванец.

Также собеседник НСН рассказал о некоторых технических особенностях гаджетов, продающихся на «сером» рынке и ввозимых по параллельному импорту.

«Везут такие гаджеты из регионов, где есть своя специфика, допустим, оттуда, где раньше нельзя было отключать звук фотокамеры. Сейчас такая проблема решена, но если, например, телефон находится в авиарежиме, звуки остаются. Региональные особенности могут присутствовать и в тех устройствах, которые ввозятся и по параллельному импорту, — например, в комплекте может быть сетевой адаптер для Великобритании или США. К тому же, гарантия от продавца, безусловно, будет, но он сам вправе решать, обслуживать устройство в дальнейшем или нет», — добавил эксперт.

Специалист добавил, что особенно сильно сложности с ремонтом коснутся владельцев техники Apple.

«В iPhone ряд компонентов взаимозаменяем, но при этом ремонтировать технику нужно через официальные сервисные центры Apple, чтобы можно было прописать запчасти в устройстве для их корректного отображения. Например, чтобы после замены аккумулятора у пользователя, когда он перезагружает телефон, не появлялось уведомление о том, что он использует неоригинальную батарейку», — отметил Побыванец.

В заключение собеседник НСН рассказал о разнице в стоимости между «серыми» смартфонами и ввезенными по параллельному импорту.

«Они сильно отличаются по ценам, поскольку параллельный импорт берет на себя все сопутствующие расходы, но при этом у покупателя есть надежда, что его смартфон будут чинить. Все крупные сети выступают за параллельный импорт. Например, если “серый” iPhone 14 Pro стоит около 90 тысяч рублей, то за ввезенный по параллельному импорту гаджет продавец попросит уже порядка 110 тысяч. Тут уже покупатель выбирает для себя, оплатить ему потенциальный ремонт своей техники в будущем или нет», — подытожил он.

Ранее компания Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России. При этом на смартфоны iPhone эта мера пока не распространяется.

