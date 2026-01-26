В авиаотрасли оценили шансы бывшего владельца вернуть аэропорт «Домодедово»
Даже если «Домодедово» в итоге уйдет за ноль рублей новому владельцу, это будет лучше для государства, чем оставлять его у себя, заявил НСН Роман Гусаров.
Аргументы государства в деле о передаче аэропорта «Домодедово» были убедительными, аэропортом владели лица, которые имели зарубежное гражданство, а это стратегический объект, рассказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик направил в Верховный суд России кассационную жалобу с просьбой пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт "Домодедово" в собственность государства, передает РИА Новости. Гусаров отметил, что аукцион по продаже состоится до решения Верховного суда.
«Я не уверен, что Каменщик имеет шансы вернуть себе аэропорт. Аргументы государства были убедительными, аэропортом владели лица, которые имели зарубежное гражданство. А аэропорт – это стратегический объект. И еще момент заключается в том, что владельцы выводили активы аэропорта за рубеж. Суд решил, что этих аргументов достаточно. При этом Верховный суд зачастую пересматривает решения, мы это видели на примере дела Долиной недавно», - отметил он.
Гусаров уверен, что на аукцион это никак не повлияет, покупатели найдутся уже на втором его этапе.
«Но это никак не может повлиять на тот аукцион по продаже аэропорта, который сейчас идет. Сейчас инвесторы посчитали, что цена слишком высока, поэтому они просто играют на понижение. Уже представители «Внуково» и «Шереметьево» заявили, что они будут участвовать во втором этапе аукциона. Второй этап, скорее всего, состоится. И он точно состоится до решения Верховного суда. А уже дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Аэропорт точно не останется в руках государства, потому что государство не умеет управлять такими большими инфраструктурными объектами, частный бизнес управляет эффективнее, платит больше налогов в бюджет. Даже если актив в итоге уйдет за ноль рублей, это будет лучше для государства, чем оставлять его у себя», - заключил собеседник НСН.
Аэропорт «Домодедово» не купят в бизнес-целях, так как комплекс себя на окупает, это убыточный актив, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
