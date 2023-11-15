В Минпромторге заявили о необходимости ввести регулирование рынка маркетплейсов

«Мы вплотную подошли к тому, что сегмент маркетплейсов должен быть урегулирован. Не может быть такой ситуации, когда сегмент в несколько триллионов рублей оборота практически нерегулируемый», — подчеркнул чиновник.

По словам Кузнецова, федеральный сетевой ретейл «сверхъестественно зарегулирован, но он отрегулирован». Однако сети не меняют условия договора «раз в неделю или раз в две недели».

«У маркетплейсов это обычная ситуация, когда один из сотен тысяч продавцов открывает утром электронную почту, а там им новый закон пришел», — указал глава департамента внутренней торговли.

Кузнецов добавил, что рынок не может отрегулировать эту сферу, поэтому «придется взяться за дело» властям.

Между тем в Госдуме подготовили законопроект, обязывающий продавцов на маркетплейсах предоставлять сертификаты качества своих товаров, пишут Известия. За нарушения предусмотрены штрафы, предварительно, для должностных лиц они составят 40 тысяч рублей, для юрлиц — 300 тысяч. Инициативу поддержали правительство и профильный комитет, пишет Ura.ru.

