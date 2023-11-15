В Минпромторге заявили о необходимости ввести регулирование рынка маркетплейсов
Регулирование рынка маркетплейсов следует ввести в России. Об этом заявил глава департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, передает ТАСС.
«Мы вплотную подошли к тому, что сегмент маркетплейсов должен быть урегулирован. Не может быть такой ситуации, когда сегмент в несколько триллионов рублей оборота практически нерегулируемый», — подчеркнул чиновник.
По словам Кузнецова, федеральный сетевой ретейл «сверхъестественно зарегулирован, но он отрегулирован». Однако сети не меняют условия договора «раз в неделю или раз в две недели».
«У маркетплейсов это обычная ситуация, когда один из сотен тысяч продавцов открывает утром электронную почту, а там им новый закон пришел», — указал глава департамента внутренней торговли.
Кузнецов добавил, что рынок не может отрегулировать эту сферу, поэтому «придется взяться за дело» властям.
Между тем в Госдуме подготовили законопроект, обязывающий продавцов на маркетплейсах предоставлять сертификаты качества своих товаров, пишут Известия. За нарушения предусмотрены штрафы, предварительно, для должностных лиц они составят 40 тысяч рублей, для юрлиц — 300 тысяч. Инициативу поддержали правительство и профильный комитет, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве откроется выставка народного художника СССР Дмитрия Налбандяна
- Гинцбург: Обновленная вакцина «Спутник» поступит в оборот в декабре
- В Минпромторге заявили о необходимости ввести регулирование рынка маркетплейсов
- CNN: Байден подпишет проект бюджета без помощи Украине и Израилю
- Любимова: Заполняемость большинства федеральных театров РФ составляет 97-100%
- В Москве задержали гражданина Киргизии, призывавшего к госперевороту
- Эвакуированные из сектора Газа 40 россиян прибудут в Москву 16 ноября
- В школах России могут ввести обязательный предмет семьеведение
- Средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью
- Из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали мем с Гагариным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru