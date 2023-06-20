Минпромторг отказался вводить государственное регулирование маркетплейсов

Участники рынка маркетплейсов в РФ смогли найти компромисс, пока нет необходимости вводить регулирование деятельности, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

Он подтвердил, что такая мера действительно обсуждалась. В текущих условиях он назвал вмешательство государства преждевременным, так как участники рынка смогли договориться.

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Ранее сообщалось, что агрегаторам предложили дать определение, запретить собственные продажи товаров и менять правила для партнеров чаще, чем раз в полгода.

Запрещать маркетплейсам собственные продажи товаров и менять правила для партнеров чаще, чем раз в полгода, неправильно, заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов «Радиоточке НСН». По его словам, продавцы работают в условиях здоровой конкуренции, существует конкуренция и между площадками.

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ФОТО: РИА Новости
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