Минпромторг отказался вводить государственное регулирование маркетплейсов
Участники рынка маркетплейсов в РФ смогли найти компромисс, пока нет необходимости вводить регулирование деятельности, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает РИА Новости.
Он подтвердил, что такая мера действительно обсуждалась. В текущих условиях он назвал вмешательство государства преждевременным, так как участники рынка смогли договориться.
Ранее сообщалось, что агрегаторам предложили дать определение, запретить собственные продажи товаров и менять правила для партнеров чаще, чем раз в полгода.
Запрещать маркетплейсам собственные продажи товаров и менять правила для партнеров чаще, чем раз в полгода, неправильно, заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов «Радиоточке НСН». По его словам, продавцы работают в условиях здоровой конкуренции, существует конкуренция и между площадками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru