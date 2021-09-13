В Минприроды заподозрили «компании с мировым именем» в обмане

При этом он отметил, что по их отчетам все очевидно. Если производители товаров и упаковки не создадут мощностей по их утилизации, то будут должны платить экосбор, а мощности на эти деньги будут создавать власти страны.

С 2015 года в РФ действует механизм расширенной ответственности производителя (РОП), согласно которому, производители должны утилизировать использованные товары и упаковку или платить за это экосбор.

Как сообщалось, Минэкономразвития России предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации отходов с 2022 на 2024 год.

