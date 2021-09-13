В Минприроды заподозрили «компании с мировым именем» в обмане
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обвинил «компании с мировым именем» в обмане властей России, так как они предоставляют недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, сообщает РБК.
При этом он отметил, что по их отчетам все очевидно. Если производители товаров и упаковки не создадут мощностей по их утилизации, то будут должны платить экосбор, а мощности на эти деньги будут создавать власти страны.
С 2015 года в РФ действует механизм расширенной ответственности производителя (РОП), согласно которому, производители должны утилизировать использованные товары и упаковку или платить за это экосбор.
Как сообщалось, Минэкономразвития России предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации отходов с 2022 на 2024 год.
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