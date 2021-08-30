В Минэкономразвития предложили перенести реформу по утилизации отходов

Минэкономразвития России предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации отходов с 2022 на 2024 год. Соответствующее заключение ведомства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство представило свои замечания к подготовленным Минприроды поправкам в закон «Об отходах производства и потребления» и статье 8 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», отмечает Газета.ру.

«Указанный срок с 1 января 2022 г. с учетом объема проектируемых положений ‎и полномочий представляется нереализуемым. Целесообразно предусмотреть поэтапный переходный период для вступления в силу проекта акта продолжительностью не менее двух лет с учетом пересмотра существенной части его положений и объективной оценки фактора исполнимости», — говорится в заключении Минэкономразвития.

Согласно реформе РОП, предполагает, производители должны самостоятельно утилизировать товары и упаковку либо платить экосбор, напоминает Ura.ru. Планировалось, что законопроект будет опубликован до конца сентября и вступит в силу с 1 января следующего года. Однако обсуждение поправок по реформе затянулось, и проект закона еще не согласован в правительстве.

