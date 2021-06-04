В МИД РФ заявили об убытках для SWIFT в случае отключения России от системы

Он напомнил, что в России очень много платежей совершаются через SWIFT, в том числе выплата задолженностей, платежи по товарным потокам и другие. «Должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT — это кооператив», — отметил заместитель министра.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что не верит в отключение SWIFT в России, для этого у США есть другие инструменты. «Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков», - напомнил Костин.

