Лавров заявил о готовности России к возможному отключению от SWIFT

Власти Российской Федерации готовят необходимые варианты реагирования на случай отключения страны от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, исключать ничего нельзя, в том числе, и такое развитие событий, поскольку Евросоюз и западные страны в целом уже неоднократно демонстрировали, что не могут считаться надежными партнерами для России. Эту тему глава МИД РФ затронул на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Лавров выразил уверенность, что Центробанк, Минфин и другие финансовые власти готовят варианты решений на случай, если будет предпринята попытка подорвать возможности России в плане обеспечения свободного обмена в рамках многосторонней торговой системы и норм Всемирной торговой организации, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СанкцииБанкиЛавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры