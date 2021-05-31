Лавров заявил о готовности России к возможному отключению от SWIFT

Власти Российской Федерации готовят необходимые варианты реагирования на случай отключения страны от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, исключать ничего нельзя, в том числе, и такое развитие событий, поскольку Евросоюз и западные страны в целом уже неоднократно демонстрировали, что не могут считаться надежными партнерами для России. Эту тему глава МИД РФ затронул на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Лавров выразил уверенность, что Центробанк, Минфин и другие финансовые власти готовят варианты решений на случай, если будет предпринята попытка подорвать возможности России в плане обеспечения свободного обмена в рамках многосторонней торговой системы и норм Всемирной торговой организации, передает RT.

