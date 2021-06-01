Костин высказался о возможном отключении SWIFT в России

«Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», - заявил банкир. По его словам, он никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность ни в 2014, ни 2018, ни в 2021 году.

«Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков», - напомнил Костин.

Власти Российской Федерации готовят необходимые варианты реагирования на случай отключения страны от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

