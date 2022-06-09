В McDonald’s признались, что ещё не придумали новое название

В пресс-службе компании подтвердили, что на новом логотипе две жёлтые палочки действительно символизируют картошку-фри, а жёлто-оранжевый круг - бургер.

«Да, расшифровка правильная, названия пока нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее McDonald's направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности ещё три заявки на регистрацию возможных названий: «Это он», «Точно он» и «Компас».

