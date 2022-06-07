Первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня

В сообщении говорится, что сначала откроются 15 точек в столичном регионе, затем - остальные по всей России.

В компании уточнили, что 12 июня начнут работать рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Большой Дорогомиловской и Большой Ордынке, Ленинградском и Каширском шоссе, на улицах Покрышкина, Бутырской и Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде, а также в Одинцово, Химках и в Реутово.

«О датах и времени открытия в других регионах, а также о новом названии, будет объявлено дополнительно», - подчёркнули в пресс-службе.

Ранее близкий к компании источник заявил, что обновлённые рестораны McDonald’s в Санкт-Петербурге сначала откроют на проспекте Славы и Московском вокзале, сообщают «Невские новости».