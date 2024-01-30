В Ленобласти откроют новый склад Wildberries на 154 тысячах «квадратов»

Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.

«Мы ... надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать для этого все усилия», — указала глава компании.

Как отметил Дрозденко, объект выйдет на проектную мощность в 2025 году.

Склад появится в поселке Красный Бор, ожидается, что мощность производства составит более 13,8 млн единиц в год. Инвестиции в проект составили 9 млрд рублей.

Ранее на петербургском складе Wildberries в Шушарах произошел пожар, огонь распространился на площади 70 тысяч квадратных метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Маркетплейс заявил, что планирует реконструировать поврежденный объект.

