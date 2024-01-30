В Ленобласти откроют новый склад Wildberries на 154 тысячах «квадратов»
Новый склад маркетплейса Wildberries площадью 154 тысячи квадратных метров появится в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.
«Мы ... надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать для этого все усилия», — указала глава компании.
Как отметил Дрозденко, объект выйдет на проектную мощность в 2025 году.
Склад появится в поселке Красный Бор, ожидается, что мощность производства составит более 13,8 млн единиц в год. Инвестиции в проект составили 9 млрд рублей.
Ранее на петербургском складе Wildberries в Шушарах произошел пожар, огонь распространился на площади 70 тысяч квадратных метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Маркетплейс заявил, что планирует реконструировать поврежденный объект.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru