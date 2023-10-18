В Карелии представили первый промышленный беспилотник

Как сообщил директор Фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит, дрон имеет большое значение для Карелии, это первый промышленный БПЛА, который будет серийно выпускаться в регионе.

По словам гендиректора центра «Илма» Рината Хафизова, дрон уже зарегистрировали в Росавиации. Базовая модель БПЛА весит 15 кг и может поднимать такой же вес. Высота полета «Паука 30» составляет 2,5 тысячи метров, дальность — до 40 км, длительность при полной зарядке — до 50 минут. При необходимости беспилотник могут оснастить дополнительным оборудованием и адаптировать в том числе для тушения пожаров или применения в сельском хозяйстве.

Как отметил заместитель гендиректора центра Андрей Иванов, БПЛА более чем на 40% состоит из российских комплектующих, в перспективе этот показатель составит свыше 50%. Производитель ведет переговоры с потенциальными заказчиками, количество выпускаемых аппаратов будет зависеть от их потребности.

