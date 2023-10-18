В Карелии представили первый промышленный беспилотник
Инженерный центр «Илма» представил первый промышленный грузовой беспилотник «Паук 30», первый пробный пилотный запуск аппарата состоялся в Петрозаводске, передает ТАСС.
Как сообщил директор Фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит, дрон имеет большое значение для Карелии, это первый промышленный БПЛА, который будет серийно выпускаться в регионе.
По словам гендиректора центра «Илма» Рината Хафизова, дрон уже зарегистрировали в Росавиации. Базовая модель БПЛА весит 15 кг и может поднимать такой же вес. Высота полета «Паука 30» составляет 2,5 тысячи метров, дальность — до 40 км, длительность при полной зарядке — до 50 минут. При необходимости беспилотник могут оснастить дополнительным оборудованием и адаптировать в том числе для тушения пожаров или применения в сельском хозяйстве.
Как отметил заместитель гендиректора центра Андрей Иванов, БПЛА более чем на 40% состоит из российских комплектующих, в перспективе этот показатель составит свыше 50%. Производитель ведет переговоры с потенциальными заказчиками, количество выпускаемых аппаратов будет зависеть от их потребности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru