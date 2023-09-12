Мишустин пообещал увеличить производство беспилотников в два раза

В ближайшие семь лет производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличится в два раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

СМИ: российские дроны «Ланцет» стали кошмаром для армии Украины

Мишустин отметил, что в России насчитывается десятки тысяч БПЛА. Многие из них изготавливаются техническими энтузиастами, сказал глава кабмина.

«За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов», - уточнил премьер-министр.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в России в августе запустили мелкосерийное производство второй версии дрона-камикадзе «Овод». Устройства используют на авдеевском и запорожском направлениях в зоне спецоперации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БеспилотникиПравительство РоссииМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры