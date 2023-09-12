Мишустин пообещал увеличить производство беспилотников в два раза
В ближайшие семь лет производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличится в два раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.
Мишустин отметил, что в России насчитывается десятки тысяч БПЛА. Многие из них изготавливаются техническими энтузиастами, сказал глава кабмина.
«За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов», - уточнил премьер-министр.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в России в августе запустили мелкосерийное производство второй версии дрона-камикадзе «Овод». Устройства используют на авдеевском и запорожском направлениях в зоне спецоперации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара
- Пентагон: обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 займет 6-9 месяцев
- Мишустин пообещал увеличить производство беспилотников в два раза
- СМИ: в СБУ опровергли возбуждение дела против Бабченко
- Небензя заявил о нежелании США завершить конфликт на Украине
- На конкурс «Это у нас семейное» поступило более 60 тыс заявок
- Бывшую первую ракетку мира Симону Халеп дисквалифицировали на четыре года
- Медик ВСУ Михайлова призвала не ждать победы даже через год
- Более 270 человек отравились едой из доставки в Санкт-Петербурге
- Зеленский выразил недовольство недостаточным давлением ООН на Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru