«Управляющие компании договариваются с арендаторами на процент с оборота. Вопросы у управляющей компании могут возникнуть, если у арендатора стабильно падает оборот до такой степени, что тот процент, который он платит, уже не очень хорошо покрывает издержки и дает слишком маленькую доходность. Основная проблематика находится в сегменте “средний минус”. Здесь надо смотреть на целевую аудиторию магазина и ценовую категорию. Что касается более высоких сегментов, там уже люди заинтересованы в том, чтобы с товаром находиться лицом к лицу, и позиция традиционной “каменной торговли” достаточно устойчивая», — сказал Войцеховский.

Собеседник НСН добавил, что к 2030 году посещаемость торговых центров будет снижаться на 1% в год.

«Я согласен с прогнозом, согласно которому к 2030 году торговые центры потеряют примерно по 1% уровня посещаемости в год. Эта цифра зависит от многих факторов, кроме того, этого может не произойти, если торговые центры будут реализовывать определенные правильные концепции. У каких-то торговых центров потери могут быть еще сильнее, если они не будут следить за тенденциями. Но в целом это хорошая цифра, она говорит о том, что есть некий конечный уровень разделения рынков по каналам, и где-то к 2030 году он будет достигнут. От бума торговых центров, который был в 2000-е, мы выходим на нормальный уровень их работы через 20 лет, при этом резко он не упадет», — подытожил он.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в новых и старых торговых центрах сейчас нет какой-то острой проблемы с заполняемостью, так как активно развиваются российские и турецкие бренды, плюс начинают возвращаться западные. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

