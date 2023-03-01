«Свято место»: Автодилеры одобрили поставки иранского автопрома в Россию

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью «Парламентской газете», что, помимо поставок иранских автомобилей в Россию, не исключена возможность совместного российско-иранского производства. Джалали отметил, что этот вопрос сейчас изучается. По словам Моженкова, помимо Ирана, на российский рынок обратили внимание многие азиатские производители автомобилей.

«В свое время западные производители пользовались многочисленными преференциями, которые предоставляла им Россия. Они строили заводы на территории России и продавали десятки тысяч автомобилей. Сейчас, когда иностранные бренды от нас отвернулись, Иран стал стратегическим партнером и дружественной для России страной. Не исключено, что ему будут предоставлены аналогичные преимущества. Иранская продукция вполне может составить конкуренцию отечественному автопрому и некоторым китайским моделям. Чем больше рынок наполняется, тем лучше для покупателя. Считаю, что будущее за азиатскими и российскими производителями. На наш рынок смотрят Иран, Индия, Вьетнам. Свято место пусто не бывает, даже после длительного падения в прошлом году на российском рынке было продано 1,6-1,7 млн автомобилей. Это достаточно много. Более того, сейчас «Автодом» выкупил бывший завод Mercedes, «Авилон» покупает Volkswagen в Калуге, «АвтоВАЗ» у НАМИ забрали Nissan и Renault. Полагаю, мы на правильном пути, но обязательно нужно создавать и свой автопром, который, думаю, мы увидим через 3-5 лет», — сказал Моженков.

Собеседник НСН также предположил, какова будет стоимость иранских автомобилей.

«Это будет определять пришедший на российский рынок автопроизводитель. Думаю, что цена составит 1,5-2 млн рублей. Наверняка иранцы будут накручивать цены вслед за ростом стоимости отечественного автопрома, а дальше все будет зависеть от коммерческой политики иностранного бренда. Когда новая компания приходит на рынок, ее задача — как можно больше представить и продать своего продукта. На дальнейшую цену повлияет качество автомобилей, спрос у потребителей, сервис, поставки запчастей. Учитывая то, что многие автосалоны сейчас пустуют, они могут стать дилерами иранского автопрома», — подытожил он.

Ранее директор Национального агентства промышленной информации и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи заявила, что если Москва и Тегеран договорятся о совместном производстве автомобилей, то осуществлять их сборку можно было бы в России. Об этом сообщило агентство НСН.

