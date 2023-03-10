В «Альфа-банке» подтвердили подготовку сделки по смене акционеров

«Альфа-банк» действительно готовится к сделке по смене акционеров, сообщает РИА Новости.

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В пресс-службе кредитной организации отметили, что ещё рано говорить о её завершении, так как сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур.

Отмечается, что если сделка состоится, что основным владельцем банка станет гражданин РФ и один из основателей «Альфа-групп» Андрей Косогов.

«Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется», - добавили в банке.

Ранее источники Financial Times заявили, что Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свои доли в «Альфа-банке», чтобы добиться отмены введённых против них санкций, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБизнесАкции"альфа-банк"
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