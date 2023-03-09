СМИ: Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в «Альфа-банке»
«Альфа-банк» может сменить владельцев, сообщает Financial Times.
По данным её источников, прежние владельцы Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свои доли, чтобы добиться отмены введенных против них санкций.
Издание называет и потенциального владельца этих активов стоимостью около $2,3 млрд. Financial Times указывает на партнера основателей банка Андрея Косогова, который якобы уже подтвердил изданию данную информацию.
Ранее, как сообщала НСН, попавшие под санкции «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк» прокомментировали дальнейшую работу.
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