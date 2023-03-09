СМИ: Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в «Альфа-банке»

Издание называет и потенциального владельца этих активов стоимостью около $2,3 млрд. Financial Times указывает на партнера основателей банка Андрея Косогова, который якобы уже подтвердил изданию данную информацию.

Ранее, как сообщала НСН, попавшие под санкции «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк» прокомментировали дальнейшую работу.

