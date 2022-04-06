В «Абрау-Дюрсо» пообещали обойтись без «радикального повышения цен»

Проблемы с импортом и колебаниями валют отражаются на производстве лишь косвенно, сообщил НСН президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Российский производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» не планирует резкого повышения цен в 2022 году, хотя и отмечает косвенное влияние девальвации рубля на себестоимость продукции. Об этом НСН заявил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

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«Сырьевая база у нас своя, заграничные виноматериалы мы не закупаем. Зависимость от валют косвенная – например, этикетки: печатаются они здесь, а вот бумага заграничная. Ещё валютный курс влияет на закупку пробок, но на предстоящий год они уже есть. Поскольку стоимость производственного процесса возрастает, увидим некоторое удорожание, но радикального повышения цен нет», - заявил предприниматель.

По его словам, задержек в производственном процессе на данный момент нет.

По итогам прошлого года доход группы «Абрау-Дюрсо» вырос на 15% при рекордных показателях выручки и чистой прибыли, были проданы рекордные 45,9 млн бутылок. Как отметил Павел Титов, компания продолжит наращивать производство, в том числе «тихих» вин и крепких напитков, а также безалкогольной продукции.

Ранее во Франции заявили о приостановке поставок шампанского в Россию.

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ФОТО: ГК "Абрау-Дюрсо"
ТЕГИ:ЦеныПроизводствоАлкогольВино
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