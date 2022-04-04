Российские виноделы предупредили о росте цен на отечественный продукт

Фиксируется рост цен на отечественные вина, это связано с подорожанием импортных материалов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей отрасли.

По словам виноделов, многие процессы сейчас поставлены на паузу, а цены растут на все товары.

Гендиректор краснодарского предприятия «Фанагория» Петр Романишин рассказал, что планируется повысить цены на продукцию до 10%, при этом спрос уже сейчас выше обычного на 15%.