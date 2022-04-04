Российские виноделы предупредили о росте цен на отечественный продукт
Фиксируется рост цен на отечественные вина, это связано с подорожанием импортных материалов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей отрасли.
По словам виноделов, многие процессы сейчас поставлены на паузу, а цены растут на все товары.
Гендиректор краснодарского предприятия «Фанагория» Петр Романишин рассказал, что планируется повысить цены на продукцию до 10%, при этом спрос уже сейчас выше обычного на 15%.
С ним согласился генеральный директор ОАО «Дербентский завод игристых вин» Магомед Садулаев, который отметил удорожание на 15-20% вспомогательных материалов.
По его словам, на такой же процент придется повысить и цены на готовую продукцию.
Из-за ограничений и задержки поставок итальянских, испанских и французских вин россияне могут заменить их отечественными из Краснодарского края и Крыма или напитками из Аргентины, Армении, Греции, Сербии, Турции и Чили. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на директора по импорту виноторговой компании Fort Дарью Сологуб.
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