В 2023 году в России закрылось рекордно низкое число предприятий
В 2023 году в России закрылось рекордное низкое число предприятий - 254 тысячи, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Федеральной налоговой службы.
По сравнению с 2022 годом этот показатель снизился на 9,3%, цифры стали рекордными за последние восемь лет.
Ранее стало известно, что количество зарегистрированных в Казахстане российских компаний по итогам 2023 года превысило 23 тысячи, говорится в исследовании инвестиционного банка Halyk Finance. Так, наиболее существенный приток был отмечен в профессиональную научную и техническую сферу – увеличение в 3,4 раза с 2021 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru