Рябков заявил, что Иран не собирается выходить из ДНЯО
Иран не планирует выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Считаем необоснованными и неуместными утверждения, будто Иран рассматривает, а то и предметно прорабатывает вопрос о выходе из ДНЯО», - указал дипломат.
По словам Рябкова, со стороны руководства республики не поступало подобных сигналов. Наоборот, Иран, несмотря на агрессию США и Израиля и удары по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, сохраняет приверженность обязательствам по ДНЯО. Тегеран регулярно подтверждает нацеленность на конструктивное взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках действующего соглашения о всеобъемлющих гарантиях.
Как отметил Рябков, с этих позиций Иран выступает и на работающей в эти дни 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.
Ранее стало известно, что парламент Ирана рассматривает выход республики из ДНЯО, пишет Ura.ru.
