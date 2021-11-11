Гинцбург поддержал введение QR-кодов в транспорте и общепите
Если обязательное использование QR-кодов в общепите и транспорте будет закреплено на законодательном уровне – это будет великолепно. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РБК.
По его словам, данная мера позволит сократить распространение COVID-19. Эпидемиолог также выступает за борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации.
Ранее в СМИ сообщалось, что в России разрабатываются проекты законов об обязательных QR-кодах для проезда на ж/д и авиатранспорте, посещения заведений общественного питания и магазинов.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что при введении обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита на плаву останутся только пиццерии, бургерные и суши-бары, остальные рестораны - закроются.
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