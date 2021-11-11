Гинцбург поддержал введение QR-кодов в транспорте и общепите

Если обязательное использование QR-кодов в общепите и транспорте будет закреплено на законодательном уровне – это будет великолепно. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РБК.

По его словам, данная мера позволит сократить распространение COVID-19. Эпидемиолог также выступает за борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации.