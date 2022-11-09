Юрист сообщил, в каких случаях ФНС может отказать в налоговом вычете
Федеральная налоговая служба России в ряде случаях может отказать россиянам в налоговом вычете, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Петра Гусятникова.
По его словам, если это произошло, получить деньги возможно, но не во всех случаях. Во-первых, это неверное заполнение декларации либо отсутствие необходимых документов. В этом случае нужно предоставить требуемую информацию. Во-вторых, с момента возникновения оснований для вычета прошло более трех лет. Согласно законодательству, гражданин может вернуть НДФЛ только в этот период.
Также налоговый вычет не получают россияне, заплатившие налог не по ставке 13%, включая большинство самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, ФНС отказывает при приобретении объекта, на который налоговый вычет не распространяется, например, коммерческой недвижимости.
Россияне, уехавшие за границу, могут лишиться статуса налогового резидента РФ и потерять право на имущественный налоговый вычет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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