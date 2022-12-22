«Банкротство». Адвокат рассказала, как законно списать долги по кредитам
Адвокат Елена Пономарева заявила, что в России единственным способом законного списания долгов является банкротство, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, основанием для запуска процедуры может стать, например, тяжёлая болезнь, из-за которой человек не может платить по кредиту, а также потеря работы или снижение доходов более чем на 30%.
Он уточнила, что можно прибегнуть к внесудебной процедуре через МФЦ, которая доступна при сумме долга не более 500 тысяч рублей. В случае, если задолженность превышает полмиллиона рублей, нужно обращаться в арбитражный суд.
«В этом случае в деле примет участие финансовый управляющий, который будет разбираться в том, что происходило с финансовыми взаимоотношениями человека с банком и третьими лицами в течение трёх лет. Будет разыскиваться имущество, кредиторы тоже примут участие в деле в качестве заинтересованных лиц», — пояснила Пономарева.
Эксперт добавила, что банкротство поможет попавшему в трудную жизненную ситуацию человеку избавиться от обязательств, правда нужно быть готовым к ряду неблагоприятных последствий - испорченной кредитной истории, а также запрету занимать определённые должности и учреждать организации.
Ранее группа депутатов Госдумы предложила обязать судебных приставов завершать исполнительное производство о взыскании долга в течение трёх дней после того, как человек выплатит всю сумму долга или его признают банкротом, сообщает RT.
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