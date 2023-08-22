Uniqlo расторгла договоры аренды в России
Компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для магазинов в России. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров японской компании. Эту информацию подтвердили и владельцы торговых центров.
Отмечается, что многие торговые площади, которые арендовала Uniqlo, уже заняли такие бренды, как Lime, Gloria Jeans и Just Clothes.
Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько заявила, Uniqlo расторгла все договоры аренды, выплатила штрафные санкции и уволила персонал, выплатив по 11 окладов. Японских менеджеров перевели в другие государства.
Собеседник «Ведомостей» добавил, что ООО «Юникло рус» не будет ликвидировано. Он отметил, что Uniqlo планирует возобновить работу в России в будущем.
Ранее сообщалось, что Adidas продаст оставшиеся в России магазины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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