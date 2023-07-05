Аналог Zara Home и H&M Home планирует выйти на рынок России осенью

Российский аналог Zara Home и H&M Home - Redecoro - выйдет на российский рынок осенью 2023 года, сообщила управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова, передает ТАСС.

По ее словам, в ближайшие два года компания планирует открыть до 50 магазинов в России и СНГ. До конца года в Москве появятся два офлайн-магазина и один онлайн. Первый магазин откроется осенью в ТЦ «Метрополис».

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Ранее стало известно, что компания Adidas готовится к возвращению на российский рынок, ожидается, что магазины откроются уже 1 ноября. По данным СМИ, спортивный бренд подписал контракт с ливанской компанией Daher, которая ранее заключила соглашение с группой Inditex (владельцем магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear) и приобрела российские активы концерна.

Ранее СМИ сообщили, что спортивный бренд рассмотрит возможность передачи активов в РФ иностранному инвестору, что поможет «перезапустить» торговые точки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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