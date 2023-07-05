Аналог Zara Home и H&M Home планирует выйти на рынок России осенью

Ранее стало известно, что компания Adidas готовится к возвращению на российский рынок, ожидается, что магазины откроются уже 1 ноября. По данным СМИ, спортивный бренд подписал контракт с ливанской компанией Daher, которая ранее заключила соглашение с группой Inditex (владельцем магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear) и приобрела российские активы концерна.

Ранее СМИ сообщили, что спортивный бренд рассмотрит возможность передачи активов в РФ иностранному инвестору, что поможет «перезапустить» торговые точки, передает «Радиоточка НСН».

