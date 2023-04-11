Украинский бизнесмен намерен добиться от РФ компенсации за потерянные активы в Донбассе
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил о намерении потребовать от России компенсации всех убытков, причинённых ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций, сообщает ТАСС.
В принадлежащей предпринимателю инвестиционной группе SCM (System Capital Management) указали, что речь идёт о предприятиях в Донецкой и Луганской областях, а именно о «Енакиевском металлургическом заводе», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и других.
«Я подаю иск на полное возмещение... всего причиненного нам с 2014 года ущерба... Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины», - подчеркнул Ахметов.
SCM является самой большой инвестиционной группой Украины.
Ранее в Европейском совете заявили, что изучают возможность использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине и выплаты Киеву «репараций», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru