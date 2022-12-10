Володин: Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса
Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса, так как кризис на Украине стал следствием «лживой политики» лидеров этих стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Сначала в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией. Все закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса. Затем Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Но, как заявила [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации», — написал политик в своем Telegram-канале.
Председатель нижней палаты парламента указал, что «заранее спланированное неисполнение» Минских договоренностей — это преступление, за которое подписанты соглашения должны ответить.
«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине», — заключил Володин.
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