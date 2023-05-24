«Под одну гребенку»: Малый бизнес призвал вводить агентские обязанности в зависимости от направлений

При введении агентских обязанностей нужно ориентироваться не на размер бизнеса, а обращать внимание на направления, по которым осуществляется предпринимательская деятельность. Об этом НСН заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

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Ранее глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что власти страны планируют изменить подход к налогообложению предпринимателей, самостоятельно занимающихся своим бизнесом через специализированные платформы, с тем, чтобы возложить на эти платформы агентские обязанности по уплате налогов. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По словам Гришиной, более крупному бизнесу легче справиться с хитростями налогообложения.

«Малый бизнес проверяют на прочность — выживет он или нет. А вот для маркетплейсов система очень упрощена. Однако отмечу, что каждого бизнеса должно быть достаточно на своем месте, не больше и не меньше. Введем агентские обязанности для маркетплейсов — они будут требовать, чтобы ввели и для малого бизнеса. Полагаю, здесь надо ориентироваться не на то, крупный это бизнес, средний, малый или микробизнес, а смотреть на направления. Если это некий лицензионный, подакцизный вид товара, наверное, надо вводить агентские обязанности. Если обычная розничная торговля — наверное, нет. Но у нас всех гребут под одну гребенку, нет индивидуального подхода. Нельзя ставить рядом сапожника и ювелира. И тот, и другой мастеровой, но они занимаются и с разными материалами, и с разными затратами, и с разным подходом к своему ремеслу. Из-за таких предложений государство получает не деньги, а лишь размножение бюрократии и контроля», — заявила Гришина.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации предложит кабмину России рассмотреть вопрос о налогообложении деятельности физических лиц и организаций в интернете, в том числе и блогеров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

