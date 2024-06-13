Без чужих «облаков»: Разработчик сайта Кремля назвал новые санкции США некритичными

Ранее 12 июня Минфин США сообщил о новых санкциях в отношении России, в частности под запретом окажется предоставление любому лицу в РФ услуг IT-консультирования, проектирования, услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения (ПО) для управления предприятий, а также ПО для проектирования и производства. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков заявил РИА Новости, что большинство американских сервисов, которые ушли из России, имеют отечественные аналоги и их пользователей ситуация никак не затронет. Но те компании, которые остаются с зарубежными ресурсами, находятся под «дамокловым мечом». Геллер считает, что сейчас тяжело спрогнозировать, насколько сильно новые санкции затронут российские компании.

«Вопрос в том, как законодательство США разъяснит эти санкции и как они будут оставаться IT-гигантами, которые предоставляют подобные сервисы. С одной стороны, эти санкции можно привязать исключительно к сервисам, которые как-то связаны с военной промышленностью РФ. С другой стороны, их можно транслировать практически на все сервисы, на любые компании. Сейчас значительная доля зарубежных продуктов, даже «топовых», которые стоят на наших компьютерах, отчасти является облачными. Возможно, какое-то количество софта и «облаков» действительно от нас исчезнет. Любые прогнозы пока преждевременны», - отметил он.