Без чужих «облаков»: Разработчик сайта Кремля назвал новые санкции США некритичными
Пока непонятно, какие конкретно ниши затронут новые санкции США в IT-секторе, рассказал НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Несмотря на большую зависимость России от иностранных IT-сервисов, по ней новые санкции США должны ударить меньше всего. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Ранее 12 июня Минфин США сообщил о новых санкциях в отношении России, в частности под запретом окажется предоставление любому лицу в РФ услуг IT-консультирования, проектирования, услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения (ПО) для управления предприятий, а также ПО для проектирования и производства. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков заявил РИА Новости, что большинство американских сервисов, которые ушли из России, имеют отечественные аналоги и их пользователей ситуация никак не затронет. Но те компании, которые остаются с зарубежными ресурсами, находятся под «дамокловым мечом». Геллер считает, что сейчас тяжело спрогнозировать, насколько сильно новые санкции затронут российские компании.
«Вопрос в том, как законодательство США разъяснит эти санкции и как они будут оставаться IT-гигантами, которые предоставляют подобные сервисы. С одной стороны, эти санкции можно привязать исключительно к сервисам, которые как-то связаны с военной промышленностью РФ. С другой стороны, их можно транслировать практически на все сервисы, на любые компании. Сейчас значительная доля зарубежных продуктов, даже «топовых», которые стоят на наших компьютерах, отчасти является облачными. Возможно, какое-то количество софта и «облаков» действительно от нас исчезнет. Любые прогнозы пока преждевременны», - отметил он.
При этом Геллер заявил, что сегодня возможности для замещения в России очень выросли, поэтому подобные санкции, в целом, не должны серьезно затронуть работу компаний в стране.
«Зависимость российского бизнеса от зарубежных IT-решений довольно большая. Но с другой стороны, Россия — это уникальная страна, у которой очень много есть своего. Свои «облака», свои центральные сети, свои продукты и сервисы. То есть по нам подобные санкции должны ударить меньше всего», - подытожил Геллер.
Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что Минцифры обсуждает введение сбора для российских компаний, которые продолжают использовать зарубежное ПО. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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