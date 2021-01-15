Дуров рассказал, у каких мировых лидеров есть Telegram
Свои каналы в мессенджере Telegram уже есть у лидеров девяти стран, сообщил создатель программы Павел Дуров на своей странице.
Среди них - лидеры Бразилии, Турции, Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, ряд премьер-министров и других политиков.
По словам Дурова, проверенные учетные записи маркируются синей галочкой, которую видно в описании канала и в списке чатов.
На днях лидер Турции Тайип Эрдоган завел аккаунты в мессенджерах Тelegram и BIP. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого президента. Администрация главы Турции ранее отказалась от мессенджера WhatsApp, который принадлежит компании Facebook.
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