Центробанк установит минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт
Банк России повысит потребительскую ценность страхования банковских карт, при несанкционированном списании страховщик должен будет компенсировать всю сумму хищения или не менее 100 тысяч рублей, если размер списания был выше этого значения. Об этом пишут Известия со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Регулятор подготовил проект соответствующего нормативного акта с обязательными требованиями к покрытию. Ожидается, что нововведения вступят в силу с 1 октября текущего года.
По итогам 2022 года средняя сумма хищения у гражданина составила 15,32 тысячи рублей. Введение указанных минимальных лимитов позволит значительной части россиян рассчитывать на возмещение ущерба.
Кроме того, ЦБ планирует разграничить ответственность страховщика и банка, исключив из покрытия случаи, когда финансовая организация должна возвращать средства клиента согласно закону «О Национальной платежной системе». По законодательству банк обязан возместить похищенные средства, если их владелец не передавал самостоятельно мошенникам банковские данные, которые позволили украсть деньги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru