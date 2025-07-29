В Индии годовалый мальчик загрыз 70-сантиметровую кобру
В Индии годовалый мальчик по имени Говинда загрыз и разорвал 70-сантиметровую кобру. Об этом сообщает Hindustan Times.
По данным издания, инцидент произошёл в индийском штате Бихар. Предполагается, что ребёнок принял змею, которая заползла в дом, за игрушку.
Отмечается, что когда бабушка Говинды смогла вмешаться, кобра уже была мёртва.
«Змея всё же успела укусить мальчика... Он находится под наблюдением врачей, признаков отравления ядом не выявлено», - добавила суперинтендант госпиталя Беттия Девикант Мишра.
Ранее аналогичный случай произошёл в бразильском городе Мостардас, где полуторагодовалый мальчик Лоренцо насмерть загрыз опасную ядовитую змею жарараку, но сам при этом не пострадал, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала в Дагестане двух сторонников террористической организации
- ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку на Запорожье
- СМИ: ЕС приостановил помощь Украине из-за ситуации с НАБУ и САП
- Не только песни: Какие иностранные произведения хотят запретить в России
- Юшков: Евросоюз не выполнит условия сделки с США по нефти и газу
- Запрет мигрантам работать в такси поднимет цены на 40%
- Эдди Мерфи заявил, что сыграет главную роль в новой «Розовой пантере»
- В Индии годовалый мальчик загрыз 70-сантиметровую кобру
- «Аэрофлот» заявил о возвращении к плановому расписанию полетов
- Парламент Крыма предложил запретить использование произведений иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru