В Индии годовалый мальчик загрыз 70-сантиметровую кобру

По данным издания, инцидент произошёл в индийском штате Бихар. Предполагается, что ребёнок принял змею, которая заползла в дом, за игрушку.

Отмечается, что когда бабушка Говинды смогла вмешаться, кобра уже была мёртва.

«Змея всё же успела укусить мальчика... Он находится под наблюдением врачей, признаков отравления ядом не выявлено», - добавила суперинтендант госпиталя Беттия Девикант Мишра.

Ранее аналогичный случай произошёл в бразильском городе Мостардас, где полуторагодовалый мальчик Лоренцо насмерть загрыз опасную ядовитую змею жарараку, но сам при этом не пострадал, сообщает RT.

