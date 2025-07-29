Не только песни: Какие иностранные произведения хотят запретить в России

Зампредседателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко заявила НСН, что любые произведения недружественных России исполнителей и авторов должны быть под запретом на использование. 

В России необходимо запретить использование любых произведений иноагентов и «предателей», которые не поддерживают политику страны, заявила НСН заместитель председателя Госсовета Крыма, глава комитета ГС РК по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.

Крымский парламент намерен обратиться в Госдуму с предложением о запрете на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Он уточнил, что запрет также будет распространяться на исполнителей из иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, россиян и российских компаний. Пономаренко объяснила суть предложения региона.

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«У нас есть Южно-российская парламентская ассоциация, это форум законодательных органов региона. Заседания проходят дважды в год, выносятся вопросы, которые будут отправлены в адрес Госдумы, Вячеслава Володина, если их поддержат на заседании площадки. Население Крыма очень возмущается, что произведения тех людей, которые предали нашу страну, звучат на наших площадках, в интернете, на радио, телевидении, СМИ. Недавно Лайма Вайкуле анонсировала, что направит доходы со своего выступления на поддержку ВСУ. Конечно, недопустимо, чтобы у нас где-либо звучали ее песни. Мы слышим претензии от граждан, что этот вопрос не очень отработан. Мы со многими коллегами вопрос уже обсудили, ждем поддержки, что-то может быть доработано. Это касается всех произведений иноагентов, на всех ресурсах. Это не только звезды и их песни, это и литературные произведения, и передачи, и ток-шоу… Тут много вопросов», - рассказала она.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что писатели с антироссийской позицией не должны получать возможность выступать в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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