В России необходимо запретить использование любых произведений иноагентов и «предателей», которые не поддерживают политику страны, заявила НСН заместитель председателя Госсовета Крыма, глава комитета ГС РК по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.

Крымский парламент намерен обратиться в Госдуму с предложением о запрете на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Он уточнил, что запрет также будет распространяться на исполнителей из иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, россиян и российских компаний. Пономаренко объяснила суть предложения региона.