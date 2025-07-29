СМИ: Оззи Осборна похоронят в Бирмингеме 30 июля

Похороны рок-музыканта, экс-фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна пройдут в его родном Бирмингеме в Великобритании. Об этом пишет газета Mirror.

Анонсированы посмертные мемуары Оззи Осборна

«Звезда... будет похоронен в среду, 30 июля», - отмечается в материале.

Церемония будет закрытой и пройдет в кругу семьи рокера.

Оззи Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что музыкант страдал от болезни Паркинсона, из-за прогрессирующего заболевания он перестал ходить. В начале июля Осборн и Black Sabbath дали прощальный концерт в Бирмингеме.

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ФОТО: ТАСС / Zuma/ Francesco Castaldo
ТЕГИ:ВеликобританияПохороныМузыкантыОззи Осборн

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