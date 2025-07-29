ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку на Запорожье
29 июля 202512:53
Российские войска в ходе спецоперации освободили два населённых пункта. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Уточняется, что в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль село Новоукраинка.
«В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» освободили село Темировка», - добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили в ДНР сёла Бойковка и Бельгийка, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru