ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку на Запорожье

Российские войска в ходе спецоперации освободили два населённых пункта. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Минобороны: ВС РФ освободили село Червоная Зирка в ДНР

Уточняется, что в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль село Новоукраинка.

«В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» освободили село Темировка», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили в ДНР сёла Бойковка и Бельгийка, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияЗапорожьеДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры