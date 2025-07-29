ФСБ задержала в Дагестане двух сторонников террористической организации
Двух жителей Дагестана задержали за участие в деятельности международной террористической организации в Египте, против них возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Как отметили в ведомстве, следственный отдел УФСБ завел дела о содействии террористической деятельности, организации деятельности террористической организации и участии в ней. По данным правоохранителей, в 2023-2024 годах двое жителей республики, «разделяя идеи создания всемирного халифата» и находясь в Египте, участвовали в деятельности одной из запрещенных в России международных террористических группировок. Фигуранты выполняли ряд обязанностей, в том числе собирали через интернет денежные средства для приобретения военного оборудования, техники, оружия и боеприпасов, которые в дальнейшем использовались для совершения террористических преступлений.
Как отметили в УФСБ, в мае прошлого года указанные лица вернулись в Россию. После этого их задержали и заключили под стражу.
Ранее ФСБ пресекла подготовку теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего в Ростове-на-Дону. Готовивший преступление гражданин центральноазиатской страны 1982 года рождения, завербованный Киевом, был задержан, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru