«Аэрофлот» заявил о возвращении к плановому расписанию полетов

Программа полётов авиакомпании «Аэрофлот» с 10:00 мск29 июля выполняется в рамках расписания. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Отмечается, что до указанного времени были осуществлены «точечные отмены рейсов», после чего программа собственных рейсов авиакомпании стабилизировалась.

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)», - говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту кибератаки, которая 28 июля привела к сбою в работе информационных систем «Аэрофлота» и массовой отмене рейсов, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Отмена РейсаАвиакомпанииАвиаперелетыАэрофлот

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