«Аэрофлот» заявил о возвращении к плановому расписанию полетов

Отмечается, что до указанного времени были осуществлены «точечные отмены рейсов», после чего программа собственных рейсов авиакомпании стабилизировалась.

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)», - говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту кибератаки, которая 28 июля привела к сбою в работе информационных систем «Аэрофлота» и массовой отмене рейсов, сообщает РЕН ТВ.

