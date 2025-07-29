«Аэрофлот» заявил о возвращении к плановому расписанию полетов
Программа полётов авиакомпании «Аэрофлот» с 10:00 мск29 июля выполняется в рамках расписания. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Отмечается, что до указанного времени были осуществлены «точечные отмены рейсов», после чего программа собственных рейсов авиакомпании стабилизировалась.
«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)», - говорится в сообщении.
Ранее Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту кибератаки, которая 28 июля привела к сбою в работе информационных систем «Аэрофлота» и массовой отмене рейсов, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru