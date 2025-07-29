Эдди Мерфи заявил, что сыграет главную роль в новой «Розовой пантере»

По словам 64-летнего актёра, он не видит никаких проблем в том, что знаменитый своей некомпетентностью детектив будет чернокожим.

«Ну, Клузо должен быть французом, но он также может быть гаитянином», - отметил Мёрфи, до которого роль неуклюжего инспектора исполнили Питер Селлерс и Стив Мартин.

На данный момент известно, что режиссёром перезапуска «Розовой пантеры» станет снявший «Соника в кино» Джефф Фаулер.

Ранее Мёрфи, который озвучивает ОСла в мультфильмах о Шреке, заявил, что будет снят спин-офф, посвящённый его герою, сообщает Ura.ru.

