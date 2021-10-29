Центробанк рассказал о новом типе «игровых» финансовых пирамид

Как отметил эксперт, такие пирамиды построены по принципу сетевого маркетинга и привлекают новых участников возможностью легко заработать в простой игровой форме. Такие проекты составляют 8% от общего числа финансовых пирамид, выявленных за третий квартал нынешнего года.

«Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников», — объяснил Лях.

При отсутствии новых участников проект останавливается, и вывести деньги из не го нельзя. Кроме того, в пользовательском соглашении прописано, что «онлайн-игра» не дает гарантий возврата средств.

Лях добавил, что подобные пирамиды опасны из-за участия в них детей и молодежи.

