Центробанк рассказал о новом типе «игровых» финансовых пирамид
Банк России выявил в стране новый тип финансовых пирамид в форме «онлайн инвестиционных игр». Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в беседе с РБК.
Как отметил эксперт, такие пирамиды построены по принципу сетевого маркетинга и привлекают новых участников возможностью легко заработать в простой игровой форме. Такие проекты составляют 8% от общего числа финансовых пирамид, выявленных за третий квартал нынешнего года.
«Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников», — объяснил Лях.
При отсутствии новых участников проект останавливается, и вывести деньги из не го нельзя. Кроме того, в пользовательском соглашении прописано, что «онлайн-игра» не дает гарантий возврата средств.
Лях добавил, что подобные пирамиды опасны из-за участия в них детей и молодежи.
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