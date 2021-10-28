Касперская назвала самые популярные схемы кражи денег у россиян
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в беседе с РИА Новости рассказала о трех наиболее популярных схемах, которые используют мошенники для дистанционной кражи денег россиян.
Так, злоумышленники часто действуют по схеме «легкий заработок», рассылая письма по электронной почте о возможности получить некую сумму.
«Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам‑сайт. Его просят оплатить "агентское вознаграждение". "Вознаграждение" уходит злоумышленникам», — объяснила Касперская, добавив, что жертва рискует сохранностью персональных и платежных данных, которыми мошенники могут воспользоваться в дальнейшем.
По данным «Лаборатории Касперского», преступники рассылают россиянам миллионы подобных писем, отмечает РИА ФАН.
Еще одна популярная схема — «уголовное дело», когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о якобы возбужденном по заявлению Центробанка уголовном деле. В процессе телефонного разговора мошенники выманивают у жертвы необходимые данные и похищают деньги с ее банковского счета.
Кроме того, нередко преступники звонят от имени банка, сообщая, что кто-то якобы хочет оформить онлайн-кредит на имя жертвы. Чтобы предотвратить это, «сотрудники банка» убеждают клиента оформить кредит на ту же сумму, обналичить деньги и перевести их на «резервный счет» для погашения долга.
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