Касперская назвала самые популярные схемы кражи денег у россиян

Так, злоумышленники часто действуют по схеме «легкий заработок», рассылая письма по электронной почте о возможности получить некую сумму.

«Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам‑сайт. Его просят оплатить "агентское вознаграждение". "Вознаграждение" уходит злоумышленникам», — объяснила Касперская, добавив, что жертва рискует сохранностью персональных и платежных данных, которыми мошенники могут воспользоваться в дальнейшем.

По данным «Лаборатории Касперского», преступники рассылают россиянам миллионы подобных писем, отмечает РИА ФАН.

Еще одна популярная схема — «уголовное дело», когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о якобы возбужденном по заявлению Центробанка уголовном деле. В процессе телефонного разговора мошенники выманивают у жертвы необходимые данные и похищают деньги с ее банковского счета.

Кроме того, нередко преступники звонят от имени банка, сообщая, что кто-то якобы хочет оформить онлайн-кредит на имя жертвы. Чтобы предотвратить это, «сотрудники банка» убеждают клиента оформить кредит на ту же сумму, обналичить деньги и перевести их на «резервный счет» для погашения долга.

