Центробанк продаст «Открытие» «Банку ВТБ» за 340 млрд рублей

Центробанк и ПАО «Банк ВТБ» подписали договор о реализации 100% акций ПАО «ФК Открытие». Сумма сделки составила 340 млрд рублей. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Сообщается, что закрытие сделки должно состояться не позднее 31 декабря 2022 года при оплате акций в полном объеме.

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Центробанк отметил, что независимый оценщик АО «ДРТ» вынес заключение о рыночной стоимости 100% акций «Открытия» в пределах 328–374 млрд рублей.

План по интеграции бизнесов кредитных организаций утвердят по закрытии сделки, сообщила пресс-служба ВТБ. Также отмечается, что «Открытие» сохранит для своих клиентов основные продукты и сервисы. Дальнейшее развитие линейки продуктов будет опираться на технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ.

ЦБ планировал провести IPO банка «Открытие», в 2022 году, однако этому помешали санкций против кредитной организации, при этом проблема совмещения функций собственника и регулятора сохранилась. Сделка с ВТБ, готовым приобрести активы «Открытия» по рыночной стоимости, устранит конфликт интересов.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Центральные банки ДНР и ЛНР будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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