Центробанк продаст «Открытие» «Банку ВТБ» за 340 млрд рублей

Центробанк отметил, что независимый оценщик АО «ДРТ» вынес заключение о рыночной стоимости 100% акций «Открытия» в пределах 328–374 млрд рублей.

План по интеграции бизнесов кредитных организаций утвердят по закрытии сделки, сообщила пресс-служба ВТБ. Также отмечается, что «Открытие» сохранит для своих клиентов основные продукты и сервисы. Дальнейшее развитие линейки продуктов будет опираться на технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ.

ЦБ планировал провести IPO банка «Открытие», в 2022 году, однако этому помешали санкций против кредитной организации, при этом проблема совмещения функций собственника и регулятора сохранилась. Сделка с ВТБ, готовым приобрести активы «Открытия» по рыночной стоимости, устранит конфликт интересов.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Центральные банки ДНР и ЛНР будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

