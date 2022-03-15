ЦБ России: открытие торгов на Мосбирже может привести к неоправданным потерям

Открытие торгов на Мосбирже сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов, сообщает пресс-служба Центрорбанка России.

С 14 по 18 марта торги на Мосбирже проводиться не будут

Как считает регулятор, как следствие, это может вызвать неоправданные потери. Банк России будет следить за ситуацией и откроет рынки, как только будет такая возможность.

Как сообщил управляющий директор по коммуникациям торговой площадки Андрей Брагинский, Московская биржа технически готова к запуску торгов на фондовом рынке.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что руководство Центробанка находится в состоянии аффекта из-за введения санкций против России, но в стране необходимо открывать торги, иначе российская экономика пройдет точку невозврата.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЦентробанкБиржа
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