ЦБ России: открытие торгов на Мосбирже может привести к неоправданным потерям

Как считает регулятор, как следствие, это может вызвать неоправданные потери. Банк России будет следить за ситуацией и откроет рынки, как только будет такая возможность.

Как сообщил управляющий директор по коммуникациям торговой площадки Андрей Брагинский, Московская биржа технически готова к запуску торгов на фондовом рынке.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что руководство Центробанка находится в состоянии аффекта из-за введения санкций против России, но в стране необходимо открывать торги, иначе российская экономика пройдет точку невозврата.

